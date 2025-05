Brasileira de 116 anos morre 3 meses após título de mais velha do mundo

Congregação fez homenagem no Instagram. No post, a irmandade disse: "No dia de hoje, abraça a ressurreição a Irmã Inah Canabarro, rendemos graças pela doação e entrega, pedimos que o Senhor, Pai de bondade, receba-a e acolha-a em seu infinito amor!"

Quem é Irmã Inah Canabarro Lucas?

Duas datas de nascimento. De acordo com sua certidão, a religiosa veio ao mundo em 8 de junho de 1908 em São Francisco de Assis (RS) mas afirmava que seu aniversário real aconteceu em 27 de maio daquele ano.

Tem antepassado famoso. Segundo o perfil da congregação no Instagram, irmã Inah era bisneta do general David Canabarro, um dos líderes da Guerra dos Farrapos (1835-1845), que buscava a separação do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil imperial.

Iniciou a vida religiosa aos 16 anos. Na época, começou a estudar no internato de Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento, a 488 quilômetros de Porto Alegre. Aos 19, entrou na Companhia de Santa Teresa de Jesus. Além da vida religiosa, foi professora de português, matemática e desenho artístico.

Deu aulas para ex-presidente militar. Chegou a morar em Montevidéu, no Uruguai. Também viveu no Rio de Janeiro, antes de voltar ao Rio Grande do Sul. Atuou como professora do general João Figueiredo, último presidente do regime militar (1964-1985) no jardim de infância no colégio Santa Tereza de Jesus.