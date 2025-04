Motorista de ônibus é mantido refém na zona leste de São Paulo

Motorista é funcionário da empresa do ônibus Express Transportes Urbanos. O coletivo sequestrado faz a linha 407L-10 (Barro Branco - Guilhermina Esperança).

Negociadores já estão no local. O coronel Valmor Racorti, comandante do Choque, afirmou em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, que só estão os dois dentro do ônibus.

Não há informações da motivação do sequestro.