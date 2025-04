4 milhões de veículos devem deixar SP no feriado; veja piores horários

A Anhanguera-Bandeirantes deve registrar 1,1 milhão de carros. A CCR Rio-SP, que administra a Dutra e a Rio-Santos, espera um fluxo de 960.328 veículos. A Concessionária Novo Litoral, responsável pelas rodovias que conectam as regiões do Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeiro, estima um movimento de mais de 325 mil veículos no feriadão. O fluxo será menor na Anchieta-Imigrantes (250 mil veículos), Ayrton Senna-Carvalho Pinto (565 mil veículos) e Novo Litoral+Tamoios (174 mil veículos).

Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos entre amanhã e sexta (2). A CET aconselha que os motoristas que vão trafegar nas rodovias no entorno da capital evitem o acesso ao sistema viário da cidade.

São Paulo e litoral terão temperaturas amenas

Capital não deve enfrentar chuva no feriadão, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Amanhã, quando é comemorado o Dia do Trabalhador, o dia amanhece gelado, com mínima de 14ºC e máxima de 24ºC. Nos dias seguintes, o sol deve aparecer entre nuvens, com a temperatura caindo na madrugada e subindo ao longo do dia. O dia mais quente será sábado, com previsão de 28ºC de tarde.

No litoral paulista, a temperatura não deve passar de 25ºC. Há previsão de chuva para as cidades de Bertioga e São Sebastião, mas apenas na noite de quinta-feira (1º).