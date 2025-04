Ovo de Páscoa que matou irmãos no MA foi envenenado com chumbinho

A Polícia Civil do Maranhão confirmou hoje que o ovo de Páscoa ingerido por uma mãe e seus dois filhos em Imperatriz estava envenenado com chumbinho, um pesticida altamente tóxico. Os três passaram mal após comerem o chocolate. Evelyn Fernanda Rocha Silva, 13, e Luís Fernando, 7, morreram. A mãe deles, a operadora de caixa Mirian Lira, chegou a ficar internada na UTI, mas se recupera bem.

O que aconteceu

Investigação do caso foi concluída. A Secretaria da Segurança Pública do Maranhão informou que foram encontrados vestígios de um pesticida altamente tóxico nos materiais biológicos das vítimas, no ovo de chocolate e em materiais apreendidos com a suspeita.

Suspeita foi presa em 17 de abril. A polícia indiciou Jordélia Pereira Barbosa, 36, por dois homicídios qualificados e por tentativa de homicídio contra a mãe das vítimas. A suspeita, que inicialmente foi levada para unidade prisional em Santa Inês, foi transferida para presídio feminino em São Luís, onde vai aguardar julgamento.