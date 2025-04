Pai que jogou filho de ponte no RS vira réu por três crimes

Pena deve ser ainda aumentada pela vítima ser filha do homem. Para a juíza, o homicídio teve as mesmas qualificadoras da tentativa de homicídio, com o adicional da ocultação de outro crime.

O UOL entrou em contato com a defesa do homem, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

Theo, de cinco anos, morreu após ser arremessado de uma ponte pelo próprio pai em São Gabriel (RS). Tiago Ricardo Felber, se entregou e confessou ter matado o filho.

Ele teria matado a criança para se vingar da ex-mulher, mãe do menino, segundo a investigação da Polícia Civil. Eles estavam separados desde novembro do ano passado, mas o homem não se conformava com o término. A mulher o descreveu como "possessivo" em depoimento.