'Escolhido desde o ventre': crianças pregadoras fazem sucesso na internet

Sobre a polêmica envolvendo a pregação de crianças nas igrejas, o pai e pastor Lucas pondera: "Com certeza, uma criança não está apta para ensinar, mas, a nível de uma mensagem evangelística ou profética, eu não vejo problema nenhum". Ele ressalta ainda que a filha nunca foi convidada como "pregadora oficial" de um culto e que suas mensagens, em média, duram cinco minutos. "A Ester não tem isso [de revelações para viralizar e falsas profecias]. Ela tem muita revelação, sim, mas dentro da Palavra", afirma.

Apesar de não ter celular e não acessar diretamente suas redes sociais, Ester gosta de assistir aos vídeos do canal Superbook (desenho animado com histórias bíblicas) e ver conteúdos da influenciadora Emilly Vick. Com um jeito meigo e ao mesmo tempo cheio de energia, ela se descreve como "a menina que desde criancinha já fala da Palavra de Deus" e não esconde seus sonhos: quer ser pregadora, talvez também cientista que pesquisa sobre animais e, claro, um dia ir para a Disney.

Moisés Andrade: 'Escolhido desde o ventre'

Com 13 anos, Moisés Andrade fala com a firmeza de quem carrega no peito uma missão. Natural de João Pessoa (PB), o menino de sorriso tímido e discurso cheio de entusiasmo diz ter recebido um chamado de Deus quando tinha apenas seis anos de idade. "Deus colocou no meu coração e falou: 'Moisés, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu te escolhi para adorar e glorificar o meu nome'", lembra com nitidez o adolescente, que se tornou conhecido nas igrejas pentecostais por suas mensagens curtas, fervorosas e cheias de citações bíblicas.

A história de Moisés, assim como a de Ester, inclui desafios com sua saúde. Ele nasceu com problemas respiratórios e passou 1 mês e 16 dias internado na UTI. Sua mãe, conta Moisés, diante do risco e do medo de perder o filho recém-nascido, fez um voto com Deus: se ele sobrevivesse, ela o consagraria ao Senhor. Moisés não apenas sobreviveu, como se tornou, anos depois, um jovem pregador e cantor gospel com milhares de seguidores nas redes sociais - no Instagram, ele conta com 460 mil seguidores.

Helena Andrade Silva é mãe solo de Moisés e de mais uma criança. Como a maioria das mães que vive essa realidade no país, Helena precisa se dedicar a dois empregos — às vezes mais, afirma Moisés — e é uma grande incentivadora e referência para o filho. Moisés foi acompanhado na entrevista por seu produtor, já que a mãe estava em um de seus trabalhos, como serviços gerais. A relação com o pai, que tem mais quatro filhos, no entanto, é distante e com pouco envolvimento.