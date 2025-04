Escravizado tatuado com iniciais do patrão pode receber R$ 1,3 milhão

A operação

Dois trabalhadores domésticos, um homem e uma mulher, foram resgatados de condições análogas às de escravo em Planura (MG), no Triângulo Mineiro. A operação foi realizada entre 8 e 15 de abril, por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, procuradores do Ministério Público do Trabalho e agentes da Polícia Federal.

Investigação foi iniciada após denúncia. A partir de uma ligação ao Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, em janeiro, teve início a apuração dos fatos.

Empregadores usavam redes sociais para aliciar pessoas em situação de vulnerabilidade. Eles faziam promessas falsas de trabalho e acolhimento, aproveitavam-se da confiança estabelecida em ambientes virtuais em comunidades LGBT+.

Uma das vítimas teve corpo tatuado com iniciais de patrões. As letras "A.J", que seriam de dois patrões, foram tatuadas na pele do homem, como forma de demonstrar que se tratava de uma propriedade.

Empregado doméstico tatuado era homossexual. Foi explorado por quase nove anos e era vítima de múltiplas violações: não recebia salário, não tinha registro em carteira, trabalhava em jornadas exaustivas sem férias ou descanso e vivia sob constante vigilância e ameaças.