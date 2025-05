1º de Maio: data surgiu como protesto, mudou com Vargas, agora critica 6x1

Esta é a primeira vez no mandato que Lula não vai à celebração. De origem sindical, o presidente ficou extremamente incomodado com o baixo público no ato do ano passado, na zona leste paulistana —segundo o Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP (Universidade de São Paulo), foram menos de 2.000 pessoas.

Convidado para os dois eventos em SP, o presidente decidiu ficar em Brasília. Segundo interlocutores, ele preferia participar do ato da CUT, tanto pela proximidade com a direção quanto por ser em seu berço político, mas entendeu que poderia criar rusgas e incômodos que não seriam interessantes para o governo no momento.

Sem Lula, sindicatos fazem ato do 1º de Maio esvaziado em São Paulo Imagem: Saulo Pereira Guimarães/UOL

Para sanar a questão, recebeu representantes de todas as centrais em uma longa reunião na terça. Lula ouviu reivindicações, recebeu um documento sobre a pauta trabalhadora para 2025, prometeu se engajar mais na luta pelo fim da escala 6x1 —principal tema dos atos neste ano— e gravou um vídeo, na segunda, que foi transmitido na noite de ontem e deverá ter trechos repassados nos atos.

Além do baixo número, um sorteio de carros gerou divergência entre centrais. Para atrair mais trabalhadores para o evento, as centrais fecharam, em comum acordo, o sorteio de dez Volkswagen Polo Track —um costume frequente até 2018—, mas a CUT se colocou contra.

As organizações negam divisão e dizem que os eventos são complementares. "Mesmo sendo centrais diferentes, tivemos a maturidade de encontrar uma pauta que unifique, temos que valorizar isso", afirmou Miguel Torres, presidente da Força Sindical, uma das organizadoras do ato da zona norte.