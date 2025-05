Maio terá volta do calorão de mais de 30ºC em SP; veja previsão pelo país

Ainda assim, regiões mais elevadas do Sudeste e Sul terão alívio. Nessas áreas, as temperaturas devem ficar próximas ou ligeiramente acima da média, mas ainda com valores abaixo dos 20°C, de acordo com o Inmet.

Chuvas acima da média no NE

Norte tem cenário misto. A maior parte da região Norte deve registrar chuvas dentro ou abaixo da média, exceto em áreas do Amazonas, centro-norte do Pará, Amapá e sul de Roraima, onde pode chover mais que o habitual, de acordo com previsão do Inmet.

Nordeste terá chuvas intensas no litoral. Do Ceará até a Bahia, passando pelo centro-sul do Maranhão e oeste do Piauí, a previsão é de volumes acima da média, com acumulados que podem ultrapassar 150 mm.

Interior do Nordeste pode ter menos chuva. No norte do Maranhão, norte do Piauí e sul do Ceará, os volumes devem ficar abaixo da média histórica.

Centro-Oeste e Sudeste com menor volume. Nessas regiões, a previsão é de chuvas próximas ou abaixo da média, mas ainda com possibilidade de acumulados acima da média no leste do Mato Grosso do Sul e no centro-sul de São Paulo.