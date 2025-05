Sem humanos: como vai funcionar o lava-rápido de trens de São Paulo

Com operação 100% automatizada, o novo lava-rápido de trens de São Paulo chega ao Brasil em junho deste ano.

O que aconteceu

Processo automatizado. Centro de Controle Operacional poderá programar a lavagem dos trens sem necessidade de operadores. O lava-rápido, fabricado na Espanha, servirá a futura Linha 17-Ouro.

Lavagem completa da parte externa do trem. A nova máquina de lavar monotrilhos é diferente da versão anterior, em operação na linha 15-Prata, que foca em limpar as laterais e do teto dos trens. A máquina nova fará a lavagem completa da parte externa, incluindo frente e traseira de forma automática.