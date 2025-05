Estacionamento no Minhocão altera ciclovia em SP

Descarte de lixo precisa ser fiscalizado, diz urbanista. Daniel Guth ressaltou ainda que o acúmulo de lixo se resolve com políticas adequadas de gestão de resíduos, limpeza pública e educação ambiental. "Que fiscalizem e multem os prédios que descartam lixo diretamente no Minhocão. Não é criando estacionamento que o problema será resolvido".

Parlamentares acionaram a Justiça

A proposta para a criação de estacionamento partiu de um e-mail enviado em 17 de março pela Subprefeitura da Sé. Menos de dois meses após o envio, as obras começaram. No ofício, o qual o UOL teve acesso, a proposta era implementar um "estacionamento de 45º ou linear ao longo do canteiro central da rua Amaral Gurgel e da Avenida São João".

Não houve debate, segundo vereadores. Nabil Bonduki (PT) declarou que o maquinário começou a quebrar o concreto embaixo do Minhocão sem que a população fosse ouvida. O vereador chamou a atenção para o risco de aumentar o congestionamento no local, alegando que carros terão que cruzar o corredor de ônibus da Amaral Gurgel para acessar as vagas.

Vereadores, associações e especialistas afirmam que a criação do estacionamento contraria Plano Diretor. Bonduki e a vereadora Renata Falzoni (PSB) entraram com uma ação popular na Justiça de São Paulo contra a prefeitura para paralisar as obras do estacionamento, alegando que projeto fere os princípios de mobilidade urbana da Lei Federal, porque incentiva o uso do carro.

'Retirados feito entulho': mudança desagradou pessoas em situação de rua