Acidente envolvendo 4 veículos deixa ao menos 2 mortos e 11 feridos em SC

Um acidente envolvendo quatro veículos na BR-280, em Corupá (SC), deixou ao menos duas pessoas mortas e 11 feridas na tarde de hoje.

O que aconteceu

Duas mulheres que estavam no micro-ônibus morreram no acidente, segundo o Corpo de Bombeiros da cidade de São Bento do Sul (SC). O veículo levava pessoas para os Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecem no município catarinense.

O micro-ônibus pertencia à Prefeitura de Balneário Rincão e transportava o grupo de dança Dance Ladies. O grupo representava a cidade catarinense nos Jogos Abertos da Terceira Idade.