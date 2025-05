Brasileira é encontrada morta em apartamento no Japão; suspeito é procurado

Uma brasileira de 30 anos foi encontrada morta em um apartamento alugado no Japão. A informação foi confirmada hoje ao UOL pelo Itamaraty e pelo governo de Goiás.

O que aconteceu

Amanda Borges era goiana, mas morava na cidade de São Paulo com o namorado. No início do mês, ela viajou para a Coreia do Sul para cuidar de um parente do companheiro e depois seguiu para o Japão para acompanhar o GP do Japão, prova de Fórmula 1.

Ela foi encontrada morta nesta semana, quando faltava um dia para voltar ao Brasil. "Aparentemente, foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Tentaram ocultar o cadáver também", disse Thiago Borges, primo de Amanda, à Record TV.