Rio, BH e Vitória batem recorde de frio no ano, diz Climatempo

As cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória tiveram a madrugada mais fria do ano nesta sexta-feira, segundo o Climatempo.

O que aconteceu

Temperatura foi baixa nas quatro capitais do Sudeste, mas São Paulo não bateu recorde. O Climatempo diz que a presença de ar frio de origem polar sobre a região Sudeste e a diminuição da nebulosidade fizeram a temperatura cair de madrugada.

Rio bateu recorde de frio pelo segundo dia consecutivo. Na madrugada de hoje, os termômetros marcaram 16,1ºC na Vila Militar. O recorde era do dia anterior, de 16,6ºC na estação meteorológica de Jacarepaguá.