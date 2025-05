Como homem que se explodiu em apartamento revelou tática de facção no Rio

Quando Nem pulou para o TCP e a Rocinha foi dominada pelo CV, Nascimento se mudou para favelas dominadas pelo TCP.

A mulher relatou aos investigadores que recentemente o marido começou a comprar maletas, fios e latas e que mantinha contato com pessoas que viviam no complexo de favelas da Maré, na zona norte, e na Ilha do Governador.

Desde o segundo semestre de 2024, Nascimento teria passado a obrigá-la a receber Pix de diversas pessoas e empresas. Ela passou à Polícia Civil os comprovantes das movimentações feitas.

A polícia identificou que os depósitos foram feitos por pessoas e empresas localizadas em áreas dominadas pelo TCP: Vila Kennedy, Complexo de São Carlos, Parada de Lucas e Ilha do Governador.

Bombas com membros do TCP

Em 27 de outubro de 2024, um suspeito de integrar o TCP na favela da Mineira, no Complexo do Estácio, região central do Rio, estava com um artefato explosivo. Um laudo do Esquadrão Antibombas identificou que o item foi produzido por Nascimento.