'Ninguém mais busca corpos': ela faz ronda no IML 1 ano após enchente no RS

Noite em telhado. Ilhados e com o nível da água subindo, Adriana e Jorge juntaram os documentos em sacolas plásticas e foram para o telhado, onde aguardaram por um helicóptero que não chegou. Pela manhã, a casa foi arrastada e Adriana se agarrou a galhos de uma árvore, enquanto Jorge foi levado. Ele também é considerado desaparecido até hoje.

Adriana Maria foi levada pelo rio Taquari durante enchentes no Rio Grande do Sul; ela é uma das 25 vítimas desaparecidas até hoje Imagem: Arquivo familiar

Foi tudo muito rápido. Um filme de terror. A água ia subindo, ela me falava que via as casas indo [com a água]. Ela estava o tempo inteiro comigo em ligação. Por incrível que pareça, a bateria durou. Ela me falava que a casa dela balançava muito. Ela me perguntava: 'Eles [o resgate] vão demorar? E eu falava para ela: 'Não, tia, eles estão indo, aguenta firme'

Paloma Gerevini, sobrinha de Adriana, ao UOL

Correnteza levou a mulher após chegada de helicóptero. O resgate aéreo foi até a região onde Adriana estava após uma madrugada de tentativas. Segundo a sobrinha, os responsáveis pelo helicóptero disseram que "estavam indo" durante toda a noite, mas o veículo só apareceu de manhã. Ela seguia ao telefone com a sobrinha Paloma e contou que conseguia ver a aeronave. O helicóptero, porém, resgatou duas outras pessoas que estavam no telhado de uma casa, ainda de pé, a poucos metros da mulher.

O barulho da água era horrível. Ela estava dentro da água falando comigo no telefone. Ela já estava fraca, cansada, com frio, mas se mantendo forte. O vento do helicóptero fez ela se soltar. Eu chamei ela e não escutei mais nada. Só o barulho da água. Desde então, fico na esperança de encontrar pelo menos o corpo dela.

Paloma Gerevini, sobrinha de Adriana, ao UOL

Adriana deixou dois filhos e dois netos. Além da mulher e do namorado, outras três pessoas da cidade de Cruzeiro do Sul desapareceram. O bairro onde ela morava, que ficava em uma "curva" do rio Taquari, foi destruído.