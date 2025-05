Filhote de cobra-coral aparece em supermercado no DF; veja vídeo

Um filhote de cobra-coral foi encontrado no hortifruti de um supermercado em Samambaia Norte, no Distrito Federal, ontem à noite. O animal foi capturado por uma equipe especializada da Polícia Militar Ambiental e encaminhado ao Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres).

O que aconteceu

Funcionários do mercado viram o animal entre as frutas e verduras e acionaram a polícia. A equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental foi acionada por volta das 22h para ir ao local, na quadra 201.

A cobra estava saudável e foi capturada com segurança. Os agentes conseguiram conter o filhote sem ferimentos e transportá-lo em uma caixa segura para avaliação veterinária.