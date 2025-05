Irmãs influenciadoras são mortas em Fortaleza; uma delas estaria grávida

Segundo ele, o relacionamento com Bianca já durava cinco anos. Nas redes, ele também mostrou a casa em que viviam, a cama do casal e pertences pessoais da jovem.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a população pode contribuir com as investigações. Quem souber de algo sobre o caso e que pode ajudar a polícia pode direcionar as informações para o número 181, o Disque-Denúncia da secretaria, ou para o telefone (85) 3101-0181, que é um número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia, ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

O Sigilo e o anonimato são garantidos, segundo a secretaria. "As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-7474, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento".