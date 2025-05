Em MT, mulher esfaqueia jovem de capacete e foge; veja o vídeo

Homem que ajudou na fuga é policial militar. Em nota, a Polícia Militar informou que ele foi afastado de suas funções e que um procedimento administrativo foi instaurado para investigar o caso. "A corporação ressalta que não coaduna com nenhuma prática violenta, nem abuso de autoridade".

Vítima foi socorrida por moradores. Ela foi atendida no pronto-socorro da cidade com ferimentos no braço esquerdo. No local do ataque, funcionários recolheram um pedaço de lâmina de faca.

Mulheres se conheciam. A vítima contou à polícia que registrou um BO contra Evelyn no dia 24 por ameaça e lesão corporal. Ela não percebeu que estava sendo seguida pelo casal, de sua casa até o supermercado na avenida Leôncio Lopes de Miranda.