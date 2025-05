O que se sabe sobre professor que deu suposto chá com sêmen a alunas

Hallan Richard Morais, 26, foi preso em flagrante em Porto Nacional (TO), no dia 25 de abril, suspeito de oferecer um líquido contendo sêmen a alunas, com a justificativa de que a substância ajudaria na melhora das cordas vocais.

O caso está sendo investigado como tentativa de violação sexual mediante fraude. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), Hallan confessou o crime e permanece preso preventivamente na Unidade Penal de Porto Nacional. A substância está sendo periciada.

Professor se apresentava como cristão e guitarrista

Hallan dizia ser cristão e músico. Em suas redes sociais, ele postava vídeos tocando guitarra na igreja ou em casa.