Onça circula por cidade no ES e é capturada dentro de garagem de prédio

Policiais militares do Batalhão Ambiental capturaram uma onça-parda que circulou pelo centro da cidade de Iconha, no sul do Espírito Santo, na manhã de hoje.

O que aconteceu

Vídeos divulgados em redes sociais mostram o animal correndo pela Rua Muniz Freire, no centro da cidade. Assustada, a onça se refugiou na garagem de um prédio residencial.

O Batalhão Ambiental foi acionado para o resgate, que ocorreu por volta de 5h. Toda a região no entorno do prédio foi isolada para que o resgate pudesse ser feito em segurança.