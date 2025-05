Policial no Rio reclama de valor de propina de traficante: 'Só manda isso'

Em 27 de fevereiro de 2022, um interlocutor encaminha mensagens de um policial para "Professor". Segundo o relatório, o agente reclama de "apenas R$ 1.200 de propina", pois "não estariam acostumados a receber tão pouco valor".

Ameaçam, dizendo que seria melhor entrar na comunidade atrapalhando os negócios da venda de drogas exigindo ao fim que se "Professor" desejasse aumentar a sintonia entre eles teria que aumentar o valor da propina.

Relatório da PF

Em seguida, "Professor" reage em tom ameaçador. O traficante diz que "está na vida do crime há muito tempo" e que se não aceitassem o valor pago, não receberiam nada.

Leia a conversa:

Mensagens encaminhadas ao traficante: "Outra parada, você sabe quanto você manda a gente pelo engenho? A gente não está acostumado com esse valor baixo não mano, você vende pra caramba, favela grande e só manda isso aí. 1.200, mano. É melhor ficar indo aí do que pegar esse valor. Para melhorar essa sintonia, você tem que começar a melhorar esse valor".

Professor: "Mano, tá me ameaçando? Tá falando que vai começar a entrar na favela. Aqui é papo de homem. Valor é 1.200. Se quiser aumentar o seu, tenho que aumentar todos agora. Se pegar qualquer valor, a sintonia está certa. Vida do crime, tô nessa maior tempão. Vem nessa de melhorar sintonia não. Não quer, não pega. Tem que saber falar comigo. Você está falando com Professor, mano. Não é nenhuma bola rasteira, não, trato geral no respeito e geral respeita minha palavra. Aprende a falar."