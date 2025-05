Acidente em parque de diversões mata jovem de 19 anos em Petrópolis (RJ)

Após o acidente, na manhã de hoje, a Prefeitura de Petrópolis cassou o alvará do parque de diversões Crazy Park. Os brinquedos haviam sido instalados no evento Expo Petrópolis, que acontece entre 1º e 6 de maio, no Parque de Exposições de Itaipava, reunindo shows de artistas como Simone Mendes e Ludmilla.

Direção do evento lamentou acidente. Em nota divulgada em suas redes sociais, a Expo Petrópolis declarou pesar pela morte do jovem e disse que não possui relação direta com o parque de diversões, que recebeu um alvará à parte.

Parque diz estar prestando assistência às vítimas. O advogado Giuliano Vettori, que representa o Crazy Park, afirmou que a empresa "está prestando toda assistência necessária aos envolvidos e aos seus familiares e preza pelo atendimento de excelência daqueles que frequentam suas instalações".

Vettori disse ainda que o parque cumpre todos os protocolos de segurança exigidos pela legislação federal, estadual e local. "Os representantes legais do parque estão colaborando plenamente com as autoridades competentes para investigar e esclarecer os fatos ocorridos", completou.

Uma perícia foi realizada pela Polícia Civil ainda na madrugada para buscar as possíveis causas do acidente. Ainda não há previsão para a conclusão dos trabalhos.

Outra morte em 2023

O caso desta madrugada não é o primeiro envolvendo o "Expresso do amor". Em fevereiro de 2023, a jovem Isabele Lacerda Belmont, 26, também morreu ao ser arremessada do mesmo brinquedo, num shopping no bairro de Bangu, zona oeste do Rio.