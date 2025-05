Árvore milenar pode ser derrubada: quais são as mais velhas que conhecemos?

Este jequitibá-rosa seria a mais antiga árvore do país, mas não a maior do estado de São Paulo. O Patriarca possui 42 metros de altura e 12,3 metros de largura e, por isso, são necessárias 13 pessoas para abraçá-lo. Mas outro jequitibá vizinho, o Matriarca, tem largura de 11,8 metros e 44 metros de altura, de acordo com a Fundação Florestal do Estado de São Paulo.

Patriarca teria peso de mais de 264 toneladas. Carregá-lo, por isso, seria o mesmo que levar nas costas mais de 50 elefantes.

Árvore mais antiga do mundo pode ter quase 5 mil anos

"Matusalém", a árvore reconhecida oficialmente como a mais velha do mundo, tem 4.857 anos. A informação é do Departamento de Agricultura dos EUA, com base em cálculos de sua idade estabelecidos em 1957 pelos pesquisadores Edmund Schulman e Tom Harlan, que coletaram amostras do cerne da planta para estimar sua data original de germinação.

A árvore está dentro da Floresta Nacional de Inyo, na Califórnia, uma área remota entre a cadeia montanhosa de Sierra Nevada e a fronteira com o estado de Nevada. No entanto, sua localização precisa é mantida em segredo pelo Serviço Nacional de Florestas dos EUA, para a sua preservação.