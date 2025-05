Cão que atuou nas buscas após desastre de Brumadinho morre em Brasília (DF)

Morreu hoje em Brasília (DF) o cão Thor, que ajudou no resgate de vítimas após o rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho (MG) em 2019.

O que aconteceu

Causa da morte do labrador não foi divulgada. De acordo com o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militares) do Distrito Federal, o animal tinha 13 anos de idade.

Cão atuou por oito anos em operações dos bombeiros. Aposentado desde 2020, ele integrou equipes de busca e salvamento após o desastre em Brumadinho, que deixou 272 mortos.