Traficante apontada pela polícia como 'gerente de RH' do CV é presa no Rio

A paraense Bianca Duarte Franco, 24, foi presa ontem em Cabo Frio (RJ), suspeita de tráfico de drogas. Segundo a polícia, ela atuava como "recursos humanos" do Comando Vermelho.

O que aconteceu

Bianca foi presa em uma operação conjunta entre as polícias civis do Rio e do Pará. De acordo com as corporações, o objetivo da operação é "frear a expansão territorial do Comando Vermelho entre os estados".

A paraense foi detida em flagrante junto a outras duas mulheres, todas suspeitas de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Bianca estava em uma casa ao lado de um ponto de venda de drogas, na comunidade Morubá, em Cabo Frio, segundo a polícia. Já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Pará contra ela por integrar a facção no estado.