Inundações, falta de luz: como SP enfrenta chuvas cada vez mais intensas?

São Paulo tinha uma condição climática parecida com Londres, mas agora temos que pensar em uma cidade quase tropical. César Soares

Garoa desapareceu da cidade. Segundo o meteorologista, a combinação de alta umidade e muito calor atmosférico produz nuvens cumulunimbus que causam tempestades, especialmente entre dezembro e março.

Chuvas se tornaram mais mortais. Durante o verão de 2025, as chuvas deixaram seis mortos —o dobro do ano anterior— e um desaparecido. Três eram motoristas, uma profissão particularmente exposta a intempéries. "As tempestades têm um impacto terrível para nosso setor, as ruas com lamas, já perdemos carros e também a vida de um taxista com uma árvore caindo sobre ele", conta Antonio Ceará, presidente do sindicato de taxistas de São Paulo.

O que São Paulo está fazendo?

Chuva foi de 134,8 milímetros neste mês até agora, o que representa um volume 115,7% acima da média esperada para abril. Os dados são do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura.