Mãe pede R$ 632 mil na Justiça por vídeo que expôs filha transplantada

A família da jovem Vitória Chaves, que morreu após ser submetida a quatro transplantes de órgãos, está processando o Incor (Instituto do Coração), da USP, e as duas estudantes de medicina que publicaram um vídeo no TikTok em fevereiro expondo a situação da paciente, dias antes de sua morte.

O que aconteceu

Processo diz que as duas estudantes de medicina desrespeitaram a paciente com vídeo em "tom de deboche". A ação foi impetrada na Justiça pela mãe, Claudia Parecida da Rocha Chaves, e pela irmã, Giovana Chaves dos Santos, após repercussão do caso nas redes sociais.

Mãe e irmã de Vitória pedem indenização de R$ 632,7 mil por danos morais. Para a família, as estudantes Gabrielli Farias de Souza e Thais caldeira Soares Foffano violaram a ética da medicina expondo para milhares de pessoas um caso sensível de uma paciente com sérios problemas de saúde e utilizaram de tom sarcástico para promover um vídeo em uma rede social.