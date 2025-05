'Já, já, estou na pista', debocha mulher presa em ação contra facção no PI

Uma mulher, alvo de uma operação da Polícia Civil do Piauí, nesta semana, debochou ao ser presa. Rindo, ela disse: "já, já, estou na pista, viu, meus amores."

O que aconteceu

A operação Faixa Rosa investiga 15 mulheres, suspeitas de integrar o núcleo feminino da facção Bonde dos 40. Policiais foram às ruas na quarta-feira (30) cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Teresina, Demerval Lobão e Nazária, no Piauí, e Timon, no Maranhão.

Imagens mostraram influencer Ana Azevedo, uma das presas, sendo levada até o carro da polícia no dia 30 de abril. O momento foi registrado pelo programa Bom Dia, comandado pelo apresentador Dudu Camargo. Um dos jornalistas perguntou no momento se ela tinha envolvimento com a organização criminosa.