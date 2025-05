Chefe do tráfico no Rio fez lipo e tirou bala da cabeça em sua mansão

distribuição de brinquedos para crianças;

compra de remédios para moradores;

pagamento de assistência médica para moradores;

e financiamento de bailes funk e shows de pagode.

Fhillip da Silva Gregório, o Professor, chefe do tráfico de drogas no Complexo do Alemão, no Rio Imagem: Disque Denúncia

Professor tem 37 anos e é o chefe do tráfico no Complexo do Alemão. Segundo a PF, é responsável pelo transporte e aquisição de armas, drogas e munição para a quadrilha.

A PF registrou que as conversas do traficante mostram como ele "investe parcela significativa" dos lucros com a venda de drogas. O dinheiro banca compra de armamentos e subornos a policiais. Uma das mensagens mostra um policial reclamando da propina: "Favela grande, só manda isso".

Os "arregos", descreve a PF, ajudam a obter proteção e receber informações privilegiadas de policiais. Os agentes, que deveriam patrulhar a região, avisam "com antecedência", sobre "operações policiais a serem desencadeadas, bem como informações de movimentações administrativas de policiais, inclusive com recebimento de publicações de boletins internos" da Polícia Militar do Rio.

O traficante tem contatos no Paraguai, Peru, na Bolívia e Colômbia. Foi preso pela PF em março de 2015. Condenado a 14 anos de prisão, deixou a cadeia em setembro de 2018, após receber benefício de Visita Periódica ao Lar e nunca mais voltou ao presídio.