Mulher tentou matar vítima no trabalho antes de envenenar ovo de páscoa

A mulher indiciada por matar dois irmãos com um ovo de páscoa envenenado em Imperatriz (MA) tentou matar a mãe deles no trabalho, antes de enviar o doce para a casa da família. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

Jordélia Pereira Barbosa, 36, se hospedou em um hotel na cidade e foi até o supermercado em que Mirian Lima trabalha no dia 16 de abril. Ela colocou uma peruca preta e disse ao gerente que era representante comercial.

Suspeita pediu para fazer uma degustação de chocolate apenas com as operadoras de caixa do estabelecimento, justamente a função da vítima, mas o gerente negou. Jordélia, então, foi até o pátio do supermercado para oferecer a degustação.