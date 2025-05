Polícia diz que ação contra terrorismo evitou 'mal maior' em show de Gaga

Alerta foi feito pelo Consulado dos Estados Unidos. Ainda segundo a delegada, o homem passou a ser investigado após o consulado ter entrado em contato com a Polícia Civil avisando que o homem tinha feito uma postagem em redes sociais anunciando que cometeria o crime. Ele viveu por mais de 20 anos nos Estados Unidos antes de ser extraditado.

Operação Fake Monsters

Operação teve nove alvos. Além do homem de Macaé, outras oito pessoas são investigadas no âmbito da Operação Fake Monsters. Sem relação com o caso do ritual, eles estariam planejando ataques a bomba em Copacabana, no show da cantora.

Adolescente do Rio de Janeiro foi apreendido e homem do Rio Grande do Sul, preso. Segundo a Polícia Civil, os dois seriam os coordenadores do plano para os atentados lançando desafios em uma rede social para que outras pessoas fizessem a execução, em busca de notoriedade.

O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de três armas de fogo. O adolescente armazenava pornografia infantil.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra nove alvos. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos e outros materiais, que serão analisados pela polícia. A operação aconteceu nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Macaé, no Rio; Cotia, São Vicente e Vargem Grande Paulista, em São Paulo; São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul; e Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso