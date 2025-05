Homem diz que cachorro o salvou de ataque de onça-parda no RS

Um agricultor afirmou ter sido atacado por uma onça-parda no município de Maquiné, no interior do Rio Grande do Sul, na manhã de ontem.

O que aconteceu

Darci Pelisser, 79, disse que foi salvo por um cachorro que o acompanhava. O ataque teria ocorrido no distrito de Barra do Ouro. Em entrevista à RBS TV, o homem detalhou que cria gado próximo ao local. "Eu achei que era um tatu. Eu queria ver o que era e vi que era um bicho grande. Mandei o cachorro pegar, e ele veio [para cima] no cachorro. Como ele não cortou o cachorro, eu não sei. O cachorro gritou e saltou para trás. Aí, ele veio no meu braço", explicou.

Agricultor ficou ferido. Ele teve ferimentos no braço esquerdo, na mão direita e no rosto. "Estou bem, não tenho problema nenhum. Estou machucado, mas estou bem", disse ele à RBS. O homem chegou a receber atendimento médico, mas foi liberado e está em recuperação.