Homem mata esposa na frente da família em confraternização em pousada de MG

Um homem de 38 anos foi preso após matar a própria esposa na frente da família dele em uma pousada de Belo Horizonte.

O que aconteceu

Todos estavam no mesmo cômodo no momento do crime. Arthur Henrique Franco Ribeiro de Paula estava vendo TV deitado na cama, sua esposa Fernanda Dantas Garrido, 40, estava sentada à mesa, conversando com a cunhada, e a mãe e o irmão do homem estavam no sofá.

Vítima foi morta esfaqueada no pescoço. Ato de violência teria acontecido "do nada", segundo testemunhas. Arthur se levantou da cama, foi até a esposa e a matou. As informações foram dadas pelos parentes dele à Polícia Civil. O irmão de Arthur contou à polícia que parou o irmão e se escondeu no banheiro com a mãe e a esposa por medo que o homem pudesse tentar contra a vida deles.