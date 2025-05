Idoso desaparece após entrar em mata com R$ 20 mil no litoral de SP

Buscas continuam com cães farejadores. Em nota ao UOL, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o 3º Distrito Policial de São Vicente segue realizando buscas pelo paradeiro do homem com o apoio de cães farejadores da GCM (Guarda Civil Municipal). Outros detalhes foram preservados para não comprometer as investigações.

O UOL procurou o Corpo de Bombeiros da região, mas não houve resposta até a publicação desta notícia. Em caso de manifestação, a matéria será atualizada.