Justiça decreta prisão de suspeitos por ataque a delegacia no RJ

Criminosos queriam resgatar Rodolfo Manhães Viana, o Rato. Ele havia sido preso horas antes por tráfico e associação para o tráfico.

Homens invadiram delegacia com fuzis e granadas. Durante a ação, em 15 de fevereiro, os criminosos feriram dois agentes da 60ª Delegacia de Polícia de Duque de Caxias e torturaram outro em busca de informações sobre o paradeiro de Viana. Mas, no momento do ataque, ele já havia sido transferido para a Polinter (Polícia Interestadual), na Cidade da Polícia.

Análise de celulares apreendidos confirma envolvimento de Doca, diz MP. As informações também apontaram outros participantes do ataque: Nilson Tavares de Oliveira, morto no último sábado em confronto com a Polícia Civil, e Edward Yuri Correia Santana. Joab da Conceição Silva, também envolvido, já havia sido denunciado pelo MPRJ.