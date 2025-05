Médico é suspeito de matar namorada de 15 anos com tiro na cabeça em MT

Um médico é suspeito de atirar e matar a namorada adolescente no último sábado (3) em Guarantã do Norte, no Mato Grosso. Ele deve se apresentar na delegacia ainda hoje.

O que aconteceu

Kethlyn Vitoria de Souza, de 15 anos, foi baleada na cabeça. Por volta de 1h de sábado (03), a jovem foi atendida em um hospital da cidade, onde tentaram reanimá-la por 40 minutos. Ela está sendo sepultada hoje no cemitério municipal, segundo informações da funerária.

O próprio namorado, Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, 29, levou a jovem ao hospital. Conforme boletim de ocorrência, um enfermeiro relatou à Polícia Militar que o homem chegou ''visivelmente abalado'', pedindo para que ''salvassem a menina dele, e que não saberia viver sem ela''. Ao saber da morte da adolescente, Bruno tentou danificar alguns móveis do local, como janela e porta.