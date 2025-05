Mulher denuncia sumiço de suas guias de orixás: 'Ouvi que só Jesus liberta'

Enquanto estava no leito, pude ouvir músicas de igreja, pessoas falando de Deus, mas até então estava tudo bem, inclusive um dos médicos ficou interessado em saber mais das minhas guias. Quando fui fazer a tomografia, uma mulher que viu meus fios veio orar por mim.

Tainá Santos da Paz

Quando estava no quarto, um dos fios arrebentou e as bolinhas caíram pela cama. Uma enfermeira veio e ajudou a catar as miçangas da cama e do chão, para Tainá guardar. Logo em seguida, Tainá foi tomar banho e deixou os cordões e seu celular no quarto, um ao lado do outro.

Quando retornou do banho, ela relata que só encontrou o telefone —os fios tinham desaparecido. "Fiquei arrasada, falei na mesma hora com a médica, que tentou me acalmar e ligou para a lavanderia. Ela disse que deve ter sido na hora da troca de roupa de cama e que teria sido um acidente. Meu esposo ajudou, foi à lavanderia, e não encontrou nada."

Quando avistei a enfermeira que havia me ajudado a recolher a guia arrebentada, ela só olhou e disse: 'só Jesus salva, só Jesus liberta'. Tenho certeza de que jogaram minhas guias fora.