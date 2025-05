Ataque que matou influenciadora grávida e irmã tinha namorado como alvo

O influenciador Antônio Victor Araújo Ferreira, conhecido como "Moscow", era o alvo do ataque que matou sua namorada grávida e a irmã dela na última quinta-feira (1º) em Fortaleza, no Ceará, indica as investigações da Polícia Civil. O jovem foi preso por suspeita de participação no revide ao assassinato da namorada, que deixou cinco pessoas feridas.

O que aconteceu

Influenciadoras foram mortas juntas. Bianca dos Santos, de 15 anos, e sua irmã, Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos, foram assassinadas a tiros na noite de quinta-feira (1º) em Fortaleza (CE).

Bianca estava grávida. Segundo seu namorado, Antônio Victor Araújo Ferreira, o "Moscow", de 18 anos, a jovem estava grávida de dois meses.