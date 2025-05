Autoflagelo e culto ao trabalho: o que é a discreta ala católica Opus Dei

A apuração feita pela Folha de S.Paulo em 2024, em parceria com o Financial Times, reforça as denúncias e dá voz a ex-integrantes que relatam ter vivido sob controle extremo. As chamadas numerárias auxiliares, em sua maioria de origem humilde, afirmam que tiveram suas liberdades restringidas, passaram por abusos espirituais, censura de cartas, vigilância constante e uso de instrumentos de penitência como cilícios — - instrumento de autoflagelação, composto por uma tira com espinhos — e jejuns extremos. Muitas delas deixaram a organização após décadas de dedicação, sem qualquer suporte financeiro ou educacional, enfrentando traumas severos.

A organização nega essas práticas institucionais. "O Opus Dei no Brasil não mantém controle de correspondência, nem limitação de contato com familiares", afirma o jornalista Roberto Zanin. Sobre as penitências, ele explica que "os membros do Opus Dei optam por viver as práticas de penitência no seu dia a dia, como muitos cristãos católicos", e que "para quem assume o compromisso do celibato, recomenda-se alguma penitência corporal adicional, como o uso do cilício", sempre com "moderação, bom senso e acompanhamento espiritual".

Já a investigação da Agência Pública detalha ainda casos de suposta manipulação de idosos para a doação integral de seus bens à prelazia. Em ações judiciais na Argentina e no Uruguai, famílias acusam membros da Obra de se aproveitarem de pessoas em situação de vulnerabilidade física ou mental para obter heranças vultosas. Em todos os casos, as denúncias apontam para um padrão recorrente: o uso da autoridade religiosa para exercer controle sobre pessoas vulneráveis, com impactos duradouros em suas vidas e patrimônios.

Segundo o Opus Dei, "os membros e cooperadores podem realizar voluntariamente doações às iniciativas inspiradas no carisma da instituição". Sobre os testamentos, a organização afirma que membros celibatários são orientados a redigi-los no momento da incorporação definitiva, sendo-lhes recordada "a total liberdade para destinar o que têm a quem quiserem".

Expansão global e Brasil

Fundado em 1928, em Madri, o Opus Dei foi aprovado inicialmente pelo bispo local em 1941 e obteve reconhecimento definitivo de Pio 12 em 1950. Com isso, passou a aceitar também pessoas casadas e sacerdotes diocesanos. Em 1982, João Paulo 2º elevou a obra ao status de prelazia pessoal, consolidando sua estrutura singular na Igreja.