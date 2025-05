Polícia prende traficante envolvido na morte de 3 meninos em Belford Roxo

No fim da tarde, eles retornam para comunidade do Castelar, onde são capturados por traficantes do CV que domina a região. Levados para um beco, os meninos foram torturados, segundo a polícia, como retaliação pelo suposto furto das aves. Com a morte de um deles durante as agressões, os criminosos resolvem matar as outras duas crianças para tentar ocultar o crime.

A traficante Ana Paula da Rosa Costa foi incumbida de ocultar os corpos. Tia Paula, como era conhecida, chegou a um bar na garupa de uma moto, perguntou a dois homens que bebiam se eles sabiam dirigir e convocou um deles para uma "missão". O homem foi levado para o alto da comunidade e assumiu a condução do veículo com os corpos dos meninos —o motorista responde em liberdade por ocultação de cadáver.

Após a repercussão do caso, traficantes torturaram morador para assumir o crime. Leandro Coutinho da Silva contou à polícia que passou horas sob domínio dos traficantes, em um local ermo da comunidade. Para se livrar, disse que iria assumir o desaparecimento das crianças se fosse preso. Um grupo levou Leandro à delegacia, amarrado e com um cartaz pendurado no pescoço, onde se lia que ele seria o responsável pelo desaparecimento das crianças.

Outros envolvidos no crime

1. Edgard Alves de Andrade, o Doca, é apontado como chefe do tráfico de drogas no Castelar. Segundo a polícia, ele autorizou o "corretivo" nos meninos. Ele está foragido.