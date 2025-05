'Veranico de maio': SP terá dias com temperatura de verão nesta semana

Segundo a previsão, o calor será combinado com a ausência de chuvas. Não deve chover em São Paulo até o próximo domingo, quando a precipitação deve ser de fraca intensidade.

As temperaturas mais baixas devem atingir a cidade ao amanhecer. Neste horário, diferentes pontos da região podem registrar neblina e nevoeiro.

No interior do estado, o calor será ainda mais intenso. As temperaturas ficam mais altas especialmente na segunda metade da semana, quando o ar mais quente ganha força. Presidente Prudente, no oeste paulista, tem máxima prevista de 33ºC no sábado. Em São José do Rio Preto e em Araçatuba, o calor também se intensifica ao longo da semana, com máxima de 35ºC e 34ºC no sábado, respectivamente. Ao contrário da capital, no entanto, as duas cidades devem seguir com temperaturas altas até pelo menos a próxima semana, com máxima ultrapassando os 30ºC todos os dias.

A combinação destes fatores em pleno outono é chamada de "veranico". O evento acontece geralmente entre maio e agosto e é definido, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), por uma sequência de dias sem chuva, com pouco vento e temperaturas acima da média.

Veja a previsão em São Paulo para os próximos dias: