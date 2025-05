Quem é 'Professor', chefe do tráfico que fez lipo e vive com luxo no Alemão

Conhecido como "Professor", traficante apontado como líder do Comando Vermelho vive recluso há cinco anos no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde mandou construir piscina e fez lipo, implante capilar e cirurgia para retirada de bala da cabeça.

O que aconteceu

Fhillip da Silva Gregório é um dos chefes do tráfico de drogas no Rio. Aos 37 anos, ele comanda a favela da Fazendinha, no Complexo do Alemão, zona norte carioca. Segundo a Polícia Federal, é considerado foragido desde 2018, quando recebeu autorização para VPL (Visita Periódica ao Lar) e nunca mais voltou ao presídio. O VPL é um benefício que permite a presos do regime semiaberto passarem determinados dias fora da prisão para convívio familiar, com obrigação de retorno.

"Professor" havia sido preso em 2015 e condenado a 14 anos de prisão por tráfico e associação criminosa. Ele foi encontrado em um sítio em Seropédica, usado como entreposto para armazenar drogas e armas; no local havia 100 kg de cocaína. O benefício foi concedido em setembro daquele ano, quando ele estava no Instituto Penal Edgard Costa. Desde então, desapareceu do sistema prisional e passou a figurar na lista de procurados do Disque Denúncia, com mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado.