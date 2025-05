GCM atira em homem após tentativa de assalto ao lado de estação em SP

Um agente da Guarda Civil Metropolitana foi alvo de uma tentativa de assalto próximo ao Metrô Armênia. A ação terminou com o suspeito atingido por um tiro.

O que aconteceu

O agente estava em um veículo quando foi surpreendido por um homem, que anunciou assalto. O suspeito desferiu golpes contra a janela do carro, quando, como resposta, o guarda disparou. O caso aconteceu no final da tarde de hoje.

Tiro acertou a perna do suspeito. O homem foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Santana. As informações são da GCM. De acordo com o órgão, o caso foi registrado no 8º DP (Belenzinho).