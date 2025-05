Funcionária é suspeita de desviar R$ 20 mil de casa lotérica de MG

A PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) investiga a funcionária de uma casa lotérica de Santa Maria do Suaçuí, no leste de MG, suspeita de desviar mais de R$ 20 mil dos cofres do estabelecimento.

O que aconteceu

Suspeita teria enganado clientes com dados falsos sobre extratos e limites. A funcionária da lotérica, de 20 anos, teria distraído as vítimas enquanto realizava transferências indevidas para contas próprias e de terceiros, além de cancelar pagamentos dos clientes.

Proprietária da lotérica descobriu o fato após uma auditoria interna. Depois, ela acionou a PCMG. As investigações também identificaram indícios de envolvimento da suspeita em golpes virtuais, aplicados por redes sociais e em troca de mensagens, usando números falsos e, possivelmente, contas hackeadas.