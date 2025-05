Suspeito de matar namorada de 15 anos, médico foi filmado por ela com arma

Casal estava dentro do veículo quando o disparo ocorreu. O delegado Waner dos Santos Neves afirmou que a informação preliminar é de que o médico tenha atirado nela dentro do carro, mas ainda investigam a motivação e dinâmica do crime.

Kethlyn Vitoria de Souza, de 15 anos, foi baleada na cabeça e não resistiu Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Bruno se entregou na delegacia ontem. Já preso, o médico afirmou em depoimento que o disparo foi acidental. Segundo o advogado dele, Fábio Henrique, o tiro acidental ocorreu após uma combinação entre ''bebida alcoólica, direção de veículo e arma de fogo''.

Polícia apura quando os dois teriam começado o relacionamento. O delegado Waner dos Santos explicou que, caso o relacionamento tenha começado antes de a jovem completar 14 anos, o médico pode ser enquadrado pelo crime de estupro de vulnerável.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.