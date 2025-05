Gravou cobra 'sem querer' antes do ataque: cascavel pica mulher em Goiás

Mulher dirigiu até hospital após ser picada. Ela foi a uma Unidade de Pronto Atendimento do município e lá foi informada de que deveria seguir para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão, referência em casos do tipo. No meio do caminho para o segundo hospital, uma viatura do Samu encontrou o carro dela e iniciou os primeiros socorros.

Meus músculos todos travaram. Minha visão ficou totalmente turva. Na noite que eu fui para a UTI eu senti muita dor. Fechava o olho e via a cobra.

Sany Galdino, em publicação nas redes sociais

A mulher ficou internada por seis dias. Ela precisou tomar antibióticos e recebeu alta na tarde de hoje. Segundo a corretora, ela não teve nenhuma sequela do ataque.

Cobra foi resgatada e levada para área de mata. Segundo Sany, bombeiros foram acionados para o local do ataque e levaram a cascavel para uma região de floresta. O UOL buscou o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás para saber mais detalhes sobre o animal e aguarda retorno. A prefeitura de Anápolis também foi procurada. O espaço será atualizado se houver posicionamento.