Onça que matou caseiro expeliu pedaços de ossos 'possivelmente humanos'

A Polícia Civil pediu diversos laudos à Polícia Científica. Serão analisados o DNA dos restos mortais de Jorge, do sangue coagulado encontrado na área do ataque e dos materiais presentes nas fezes do animal.

A investigação também tenta confirmar se foi o ataque de onça que causou a morte do caseiro.

Relembre o caso

Restos mortais de Jorge Ávalos foram encontrados no último dia 22 de abril perto de uma propriedade rural de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. Partes do corpo de Jorge foram achadas no entorno de uma toca onde a onça repousava.

Homem teria sido atacado perto de um pesqueiro, dentro do local onde trabalhava como caseiro da área de pesca. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram marcas de sangue vistas por moradores no sítio, conhecido como pesqueiro Touro Morto, no Pantanal, às margens do rio Miranda.