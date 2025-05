Pai de homem morto no metrô planejava churrasco para aniversário com filho

O pai do homem que morreu após ser prensado e arrastado no metrô de São Paulo, na manhã de hoje, contou que planejava comemorar o aniversário dele e o do filho com um churrasco.

O que aconteceu

Lourivaldo dos Santos e o filho, que tinha o mesmo nome, comemoram aniversário neste mês. "Até falei que a gente ia fazer um churrasco agora, dia 23, que é o meu aniversário, e o dele é dia 11, mas...", disse ele à imprensa, emocionado, após prestar depoimento na delegacia.

O pedreiro ainda tenta entender a forma como o filho morreu. "Ele é um cara forte, o dobro de mim, estruturado fisicamente e esperto. Ficar prensado numa porta? Isso não entra na minha mente", afirmou.