'Brinquedo continuou funcionando', diz homem que sofreu acidente em parque

Após uma série de acidentes ocorridos nos dez primeiros dias de funcionamento, a polícia de Pernambuco disse ter aberto uma investigação contra o parque aquático, localizado à beira-mar da praia de Carneiros, no Grande Recife.

A reportagem do UOL contabilizou ao menos cinco acidentes, com oito pessoas feridas, e casos de traumatismo craniano e fraturas —uma delas precisou de cirurgia. Os acidentes foram denunciados por visitantes nas redes sociais.

Fernando e a esposa, Luanna de Pinho Cavalcanti, sofreram o acidente enquanto desciam pelos tubos d'água num brinquedo chamado Canoa do Muxima —esse equipamento simula o redemoinho do Muxima, conhecido por histórias de pescadores. O advogado teve fissuras em três costelas. Já a mulher quebrou a clavícula, mas sem a necessidade de cirurgia até o momento.

A gente só conseguiu ser removido para um hospital público depois da insistência da minha parte. A filha dela, que é a minha enteada, estava em prantos. O meu filho, com 9 anos, tentou acalmá-la. Eu tentei manter a calma, apesar de sentir muitas dores e com dificuldades para respirar. Insistimos para que uma cadeira de rodas fosse cedida para atravessarmos o parque.

Apesar de estar com dores, eu assumi o risco (não se sabia da gravidade do meu problema) de dirigir o meu veículo próprio. Saí pela saída de emergência, com o meu filho e a minha enteada [a mulher foi na ambulância]. Ao chegar no hospital é que tivemos atendimento. Fernando Araújo, advogado e uma das vítimas no parque aquático

Ao Canal UOL, a vítima contou ainda que o parque não ofereceu alternativas ao casal.